Мама девочки с «взглядом искоса» продает изображения дочери как NFT

Мама Хлои Клемм — маленькой девочки, изображение которой стало интернет-мемом, продает оригинальное фото дочери за тысячи долларов на аукционе.

Об этом сообщает BBC.

Хлоя Клемм, которой сейчас 10 лет, стала интернет-мемом в сентябре 2013-го, когда ее мама Кэти опубликовала видео, в котором две ее дочери отреагировали на поездку-сюрприз в Диснейленд.

Одна из девочек, Лили, начала плакать, а двухлетняя Хлоя «сделала свою милую гримасу с выступающими зубами и взглядом искоса». Видео посмотрели больше 2 миллионов раз, а картинка с тех пор стала популярным мемом для всех, кто выражает обеспокоенность. Скоро ее продадут как токен.