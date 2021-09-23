Мама дівчинки з «поглядом скоса» продає зображення доньки як NFT

Мама Хлої Клем — маленької дівчинки, зображення якої стало інтернет-мемом, продає оригінальну світлину доньки за тисячі доларів на аукціоні.
Про це повідомляє BBC.
Хлоя Клем, якій зараз 10 років, стала інтернет-мемом у вересні 2013-го, коли її мама Кейті опублікувала відео, у якому дві її доньки відреагували на поїздку-сюрприз до Діснейленду.
Одна з дівчат, Лілі, почала плакати, а дворічна Хлоя «зробила свою милу гримасу з виступаючими зубами та поглядом скоса». Відео переглянули понад 20 мільйонів разів, а картинка відтоді стала популярним мемом для всіх, хто висловлює стурбованість. Скоро її продадуть як токен.
NFT надає цифровий сертифікат власності на витвори і дає змогу продавати оригінальні версії популярного онлайн-контенту, наприклад, вірусні меми та твіти, так, ніби вони — фізичні твори мистецтва.
У багатьох випадках власник може зберегти авторське право на свій твір та продовжувати продавати його копії, але покупець володіє першоджерелом. Деякі люди порівнюють це з придбанням копії твору з автографом, а колекціонери кажуть, що цінують «право хвалитися» оригіналом.
Пані Клем сказала, що як тільки дізналася про NFT-ринок, вирішила продати зображення: «Це гарна можливість, особливо якщо існує фанат Хлої, який любить цей мем — він отримає змогу володіти оригіналом. Навіть Хлоя сказала, що це «досить круто» — типова реакція 10-річної дитини».
Кейті Клем планує витратити гроші, зароблені з продажу, на освіту доньки: «Хлоя каже, що хотіла б купити коня та побудувати Світ Уолта Діснея, та я б просто хотіла забезпечити їй навчання у коледжі».
- Продаж інтернет-контенту у вигляді NFT набуває популярності. Художник Beeple продав цифровий колаж як NFT-токен за $69 мільйонів, встановивши рекорд. Голова Twitter продав свій перший твіт за понад $2,9 мільйона. Також NFТ-токен продає Ілон Маск і журнал Time, який виставив на аукціон три обкладинки.
- Гендиректор блокчейн-компанії Tron купив картину Пабло Пікассо за $20 мільйонів. Він планує перетворити роботу на NFT-токен, а лідер конспірологів QAnon почав продавати свої твіти як NFT. Гроші обіцяє витратити на секретний проєкт з порятунку Америки.