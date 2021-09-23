Мама дівчинки з «поглядом скоса» продає зображення доньки як NFT

Мама Хлої Клем — маленької дівчинки, зображення якої стало інтернет-мемом, продає оригінальну світлину доньки за тисячі доларів на аукціоні. Про це повідомляє BBC. Хлоя Клем, якій зараз 10 років, стала інтернет-мемом у вересні 2013-го, коли її мама Кейті опублікувала відео, у якому дві її доньки відреагували на поїздку-сюрприз до Діснейленду. Одна з дівчат, Лілі, почала плакати, а дворічна Хлоя «зробила свою милу гримасу з виступаючими зубами та поглядом скоса». Відео переглянули понад 20 мільйонів разів, а картинка відтоді стала популярним мемом для всіх, хто висловлює стурбованість. Скоро її продадуть як токен.

NFT надає цифровий сертифікат власності на витвори і дає змогу продавати оригінальні версії популярного онлайн-контенту, наприклад, вірусні меми та твіти, так, ніби вони — фізичні твори мистецтва. У багатьох випадках власник може зберегти авторське право на свій твір та продовжувати продавати його копії, але покупець володіє першоджерелом. Деякі люди порівнюють це з придбанням копії твору з автографом, а колекціонери кажуть, що цінують «право хвалитися» оригіналом. Пані Клем сказала, що як тільки дізналася про NFT-ринок, вирішила продати зображення: «Це гарна можливість, особливо якщо існує фанат Хлої, який любить цей мем — він отримає змогу володіти оригіналом. Навіть Хлоя сказала, що це «досить круто» — типова реакція 10-річної дитини».