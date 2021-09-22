Лідер конспірологів QAnon почав продавати свої твіти як NFT. Гроші обіцяє витратити на секретний проєкт з порятунку Америки

Рон Уоткінс, який роками очолює конспірологічний інтернет-культ QAnon, продає скріншоти п’яти своїх твітів у вигляді NFT.
Про це повідомляє VICE.
Уоткінс назвав колекцію «Серія Свободи». Вона складається з твітів, які ретвітнув тодішній президент США Дональд Трамп у січні 2021 року. Підписники Уоткінса в телеграмі назвали це «шахрайством», але конспіролог заперечив їх слова і сказав, що гроші витратить на «секретний проєкт, який, як я відчуваю, врятує Америку».
У понеділок Уоткінс зробив перший NFT у серії на платформі OpenSea, де користувачі можуть робити ставки за токен за допомогою криптовалюти ethereum. Поки що лот Уоткінза зібрав 5 ставок, найвища з яких еквівалентна $500.
Популярність NFT зросла за останні 12 місяців, деякі з них продавалися за мільйони доларів. Токени діють як цифровий чек на придбаний контент, а право власності також постійно записується в блокчейні.
У твіті, який Уоткінс опублікував 3 лютого, за кілька днів до штурму Капітолія, він сказав: «Якщо ви плануєте відвідати мирні протести у Вашингтоні, я рекомендую одягнути натільну відеокамеру. Чим більше відеокутів того дня, тим краще».
Твіти, які хоче продати Уоткінс, недоступні у твіттері, тому що акаунт Роба заблокували разом із акаунтом Дональда Трампа після протестів у Капітолії.
Конспіролог збирається витратити гроші за токени на розробку цифрового «законопроєкту про права, аналогічному Конституції та першим 10 поправкам».
«Тижнями я таємно працював над розробкою цифрового законопроєкту про права, і тепер мені потрібно найняти юристів та філософів для перегляду документа, щоб переконатися, що він написаний за найвищими стандартами», — сказав Уоткінс.
Засновник QAnon вважає, що цифрові права американців «затоптані великим фашистським урядовим чоботом». На його думку, продаж скріншотів його твітів — це спосіб дати відсіч владі.
Протягом останніх 10 місяців Уоткінс поширює численні теорії змови у своєму телеграм-каналі та дає обіцянки щодо майбутніх викриттів, які так і не відбуваються.
- Інтернет-рух QAnon з початку 2017 року поширює теорію про змову проти Дональда Трампа, «глибинну державу» і про торгівлю дітьми в мережі ресторанів DC Pizzeria. У них нібито утримують дітей-рабів для педофілів, а курує мережу Демократична партія США. Безпідставна теорія PizzaGate зʼявилася під час виборів президента США у 2016 році. Згодом вона спонукала одну людину увірватися до піцерії з гвинтівкою і вимогою звільнити неіснуючих дітей-рабів.
- QAnon також проник у офлайн світ. Послідовники руху брали участь у штурмі Капітолію в січні, а деяких прибічників QAnon звинуватили у насильницьких злочинах, зокрема викраденні людей, змові про вбивство боса мафії в Нью-Йорку 2019 року. Бюлетень про тероризм, виданий Департаментом внутрішньої безпеки США в кінці січня, попереджав про зростання насильства з боку домашніх екстремістських груп, включно зі спільнотою теорії змови QAnon.
- Художник Beeple продав цифровий колаж як NFT-токен за $69 мільйонів, встановивши рекорд. Голова Twitter продав свій перший твіт за понад $2,9 мільйона. Також NFТ-токен продає Ілон Маск і журнал Time, який виставив на аукціон три обкладинки.
- Гендиректор блокчейн-компанії Tron купив картину Пабло Пікассо за $20 мільйонів. Він планує перетворити роботу на NFT-токен.