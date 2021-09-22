Лідер конспірологів QAnon почав продавати свої твіти як NFT. Гроші обіцяє витратити на секретний проєкт з порятунку Америки

Рон Уоткінс, який роками очолює конспірологічний інтернет-культ QAnon, продає скріншоти п’яти своїх твітів у вигляді NFT.

Про це повідомляє VICE.

Уоткінс назвав колекцію «Серія Свободи». Вона складається з твітів, які ретвітнув тодішній президент США Дональд Трамп у січні 2021 року. Підписники Уоткінса в телеграмі назвали це «шахрайством», але конспіролог заперечив їх слова і сказав, що гроші витратить на «секретний проєкт, який, як я відчуваю, врятує Америку».

У понеділок Уоткінс зробив перший NFT у серії на платформі OpenSea, де користувачі можуть робити ставки за токен за допомогою криптовалюти ethereum. Поки що лот Уоткінза зібрав 5 ставок, найвища з яких еквівалентна $500.

Популярність NFT зросла за останні 12 місяців, деякі з них продавалися за мільйони доларів. Токени діють як цифровий чек на придбаний контент, а право власності також постійно записується в блокчейні.