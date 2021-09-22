Лидер конспирологов QAnon начал продавать свои твиты как NFT. Деньги обещает потратить на секретный проект спасения Америки

Рон Уоткинс, который годами возглавляет конспирологический интернет-культ QAnon, продает скриншоты пяти своих твитов в виде NFT.

Об этом сообщает VICE.

Уоткинс назвал коллекцию «Серия Свободы». Она состоит из твитов, которые ретвитнул 45-й президент США Дональд Трамп в январе 2021 года. Читатели Уоткинса в телеграмме назвали это «мошенничеством», но конспиролог возразил их словам и сказал, что деньги потратит на «секретный проект, который, как я чувствую, спасет Америку».

В понедельник Уоткинс сделал первый NFT в серии на платформе OpenSea, где пользователи могут делать ставки за токен с помощью криптовалюты ethereum. Пока лот Уоткинза собрал 5 ставок, самая высокая из которых эквивалентна $ 500.

Популярность NFT выросла за последние 12 месяцев, некоторые из них продавались за миллионы долларов. Токены действуют как цифровой чек на приобретенный контент, а право собственности также постоянно записывается в блокчейне.