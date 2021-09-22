Лидер конспирологов QAnon начал продавать свои твиты как NFT. Деньги обещает потратить на секретный проект спасения Америки

Рон Уоткинс, который годами возглавляет конспирологический интернет-культ QAnon, продает скриншоты пяти своих твитов в виде NFT.
Об этом сообщает VICE.
Уоткинс назвал коллекцию «Серия Свободы». Она состоит из твитов, которые ретвитнул 45-й президент США Дональд Трамп в январе 2021 года. Читатели Уоткинса в телеграмме назвали это «мошенничеством», но конспиролог возразил их словам и сказал, что деньги потратит на «секретный проект, который, как я чувствую, спасет Америку».
В понедельник Уоткинс сделал первый NFT в серии на платформе OpenSea, где пользователи могут делать ставки за токен с помощью криптовалюты ethereum. Пока лот Уоткинза собрал 5 ставок, самая высокая из которых эквивалентна $ 500.
Популярность NFT выросла за последние 12 месяцев, некоторые из них продавались за миллионы долларов. Токены действуют как цифровой чек на приобретенный контент, а право собственности также постоянно записывается в блокчейне.
В твите, который Уоткинс опубликовал 3 февраля, за несколько дней до штурма Капитолия, он сказал: «Если вы планируете посетить мирные протесты в Вашингтоне, я рекомендую одеть нательную видеокамеру. Чем больше видеоуглов того дня, тем лучше».
Твиты, которые хочет продать Уоткинс, недоступны в твиттере, потому что аккаунт Роба заблокировали вместе с аккаунтом Дональда Трампа после протестов в Капитолии.
Конспиролог собирается потратить деньги за токены на разработку цифрового «законопроекта о правах, аналогичном Конституции и первым 10 поправкам».
«Неделями я тайно работал над разработкой цифрового законопроекта о правах, и теперь мне нужно нанять юристов и философов для просмотра документа, чтобы убедиться, что он написан по самым высоким стандартам», — сказал Уоткинс.
Основатель QAnon считает, что цифровые права американцев «затоптаны большим фашистским правительственным сапогом». По его мнению, продажа скриншотов его твитов — это способ дать отпор власти.
В течение последних 10 месяцев Уоткинс распространяет многочисленные теории заговора в своем телеграмм-канале и дает обещания относительно будущих разоблачений, которые так и не происходят.
- Интернет-движение QAnon с начала 2017 распространяет теорию о заговоре против Дональда Трампа, «глубинное государство» и о торговле детьми в сети ресторанов DC Pizzeria. В них якобы удерживают детей-рабов для педофилов, а курирует сеть Демократическая партия США. Безосновательная теория PizzaGate появилась во время выборов президента США в 2016 году. Впоследствии она побудила одного человека ворваться в пиццерию с винтовкой и требованием освободить несуществующих детей-рабов.
- QAnon также проник в оффлайн мир. Последователи движения участвовали в штурме Капитолия в январе, а некоторых сторонников QAnon обвинили в насильственных преступлениях, в частности похищении людей, заговоре об убийстве босса мафии в Нью-Йорке 2019 года. Бюллетень о терроризме, выданный Департаментом внутренней безопасности США в конце января, предупреждал о росте насилия со стороны домашних экстремистских групп, включая сообщество теории заговора QAnon.
- Художник Beeple продал цифровой коллаж как NFT-токен за $ 69000000, установив рекорд. Председатель Twitter продал свой первый твит более чем за $ 2,9 миллиона. Также NFТ-токен продает Маск и журнал Time, который выставил на аукцион три обложки.
- Гендиректор блокчейн-компании Tron купил картину Пабло Пикассо за $ 20000000. Он планирует превратить работу на NFT-токен.