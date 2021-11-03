Режиссер Квентин Тарантино продает в виде NFT семь удаленных сцен из «Криминального чтива»

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино выставил на продажу в виде NFT-токенов семь удаленных сцен из фильма «Криминальное чтиво».
Об этом сообщает CNBC.
Удаленные сцены, а также рукописный сценарий фильма с аудиокомментариями виде NFT продадут на онлайн-маркетплейсе OpenSea. Лоты выпустят на базе блокчейн-платформы Secret Network, благодаря чему сцены из фильма и сценарий смогут увидеть только покупатели, имена которых останутся в секрете.
Сам Тарантино заявил, что рад открыть новый мир NFT и представить фанатам эксклюзивные материалы.
- Фильм «Криминальное чтиво» 1994 года был второй работой Тарантино. Фильм прославил режиссера и получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а вскоре соавтор сценария Роджер Эвери взял «Оскар».
- В сентябре компания из Дубая 3F Music приобрела примерно за $74 тысячи NFT-токен с изображением двухлетней девочки, которая стала известной благодаря своему «взгляду искоса».
- До этого исходный код Всемирной паутины (WWW) продали на онлайн-аукционе Sothebyʼs в виде невзаимозаменяемого токена за $5,4 миллиона.