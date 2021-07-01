Основатель интернет продал его исходный код в виде NFT-токена за $5,4 миллиона. Все деньги пойдут на благотворительность

Исходный код Всемирной паутины (WWW) продали на онлайн-аукционе Sothebyʼs в виде невзаимозаменяемого токена за 5,4 миллиона долларов. Стартовая цена начиналась с тысячи долларов.
Аукционный дом назвал этот лот «одним из самых исторически ценных цифровых артефактов, которые когда-либо были проданы», сообщает Sothebyʼs.
Лот выставил на продажу сам основатель кода — Бернерс-Ли. Именно он в 1989 году создал способ взаимодействия и взаимосвязи между сетевыми ресурсами.
«Я, собственно, и не сам исходный код продаю — это сделанная мной картинка ... того, как бы выглядел исходный код, если бы он был написан на стене и подписан мной», — отметил Бернерс-Ли, объясняя, что отныне интернет не станет платным.
Анонимный покупатель в пределах лота получит файлы с исходным кодом WWW, видео написания кода, письмо от Бернерса-Ли и цифровой плакат с кодом, созданный основателем Всемирной паутины.
А деньги с аукциона, по решению семьи Бернерс-Ли, пойдут на благотворительность.
- Рынок NFT начал резко расти в 2021 году. С помощью таких токенов права на свое творчество продают рок-звезды, ютуберы и художники — и зарабатывают на этом миллионы.
- Художник Beeple продал цифровой коллаж как NFT-токен за $69 миллионов, установив рекорд. Глава Twitter продал свой первый твит за более чем $2,9 миллиона. Также NFТ-токен продает Илон Маск и журнал Time, который выставил на аукцион три обложки.
- Гендиректор блокчейн-компании Tron купил картину Пабло Пикассо за $20 миллионов. Он планирует превратить работу в NFT-токен.