На аукционе Aguttes в виде NFT-токена продали первое в истории СМС

В этом сообщении содержалось поздравление на 15 знаков Merry Christmas ( «С Рождеством Христовым»), его отправили 3 декабря 1992 года работнику компании Vodafone Ричарду Джарвису.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это особый тип криптовалют, отличающийся от большинства криптовалют, таких как Zcash, и многих сетевых или служебных токенов, которые по своему источнику взаимозаменяемы, то есть это актив, который существует только в собственных криптосистемах.