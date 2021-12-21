Опитування: Рівень підтримки вступу України в НАТО досяг максимуму з 2014 року

Рівень підтримки членства України в НАТО досяг історичного максимуму з 2014 року. Вступ до Альянсу підтримують щонайменше 54% українців.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 6—15 листопада 2021 року.

Станом на листопад 2021 року 54% українців підтримували вступ до НАТО, 28% зазначили, що виступають проти, а 3% відповіли, що не планують голосувати на можливому референдумі.

До цього найбільший показник був у червні 2019 року — 53%.

Також 58% українців підтримують членство України в Європейському Союзі. Водночас 21% вважають, що Україна має бути членом Митного союзу з Росією та Білоруссю.