Опитування: Рівень підтримки вступу України в НАТО досяг максимуму з 2014 року

Рівень підтримки членства України в НАТО досяг історичного максимуму з 2014 року. Вступ до Альянсу підтримують щонайменше 54% українців.
Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 6—15 листопада 2021 року.
Станом на листопад 2021 року 54% українців підтримували вступ до НАТО, 28% зазначили, що виступають проти, а 3% відповіли, що не планують голосувати на можливому референдумі.
До цього найбільший показник був у червні 2019 року — 53%.
Також 58% українців підтримують членство України в Європейському Союзі. Водночас 21% вважають, що Україна має бути членом Митного союзу з Росією та Білоруссю.
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