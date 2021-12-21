Опрос: Уровень поддержки вступления Украины в НАТО достиг максимума с 2014 года

Уровень поддержки членства Украины в НАТО достиг исторического максимума с 2014 года. Вступление в Альянс поддерживают как минимум 54% украинцев.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 6—15 ноября 2021 года.

По состоянию на ноябрь 2021 года 54% украинцев поддерживали вступление в НАТО, 28% отметили, что выступают против, а 3% ответили, что не планируют голосовать на возможном референдуме.

До этого самый большой показатель был в июне 2019 года — 53%.

Также 58% украинцев поддерживают членство в Европейском Союзе. При этом 21% считают, что Украина должна быть членом Таможенного союза с Россией и Беларусью.