Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, повʼязаних із Roshen, на майже 300 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, які повʼязані з Roshen Europe B.V. на 283 мільйони гривень — за зловживання монопольним становищем.
Про це АМКУ повідомив у вівторок, 21 грудня.
Ідеться про компанії:
- «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» — штраф 210 185 150 грн;
- «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» — 47 458 400 грн;
- «ІНТЕРКОРН» — 25 980 950 грн.
Антимонопольний комітет пояснює, що вони всі повʼязані між собою через кінцевого бенефіціарного власника – Олексія Петровича Порошенка (старший син Петра Порошенка). Порушення полягали у:
- необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;
- у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод — без обґрунтованих причин.
Ідеться про монополію щодо виробництва патоки та кукурудзняного крохмалю. АМКУ зазначив, що група компаній мала ринкову владу: вона встановлювала свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувала «непрозору та безсистемну цінову політику». Єдиними конкурентами групи протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками.
- Російська компанія «Рот Фронт» (Rot Front) через суд Європейського Союзу намагається заборонити українській корпорації Roshen використовувати в ЄС етикетку цукерок «Ромашка».
- У листопаді минулого року повідомлялося, що пʼятий президент Петро Порошенко переписав частину керуючої компанії Roshen на свого сина Олексія.