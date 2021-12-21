Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, повʼязаних із Roshen, на майже 300 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, які повʼязані з Roshen Europe B.V. на 283 мільйони гривень — за зловживання монопольним становищем.

Про це АМКУ повідомив у вівторок, 21 грудня.

Ідеться про компанії:

«ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» — штраф 210 185 150 грн;

«ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» — 47 458 400 грн;

«ІНТЕРКОРН» — 25 980 950 грн.

Антимонопольний комітет пояснює, що вони всі повʼязані між собою через кінцевого бенефіціарного власника – Олексія Петровича Порошенка (старший син Петра Порошенка). Порушення полягали у:

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року; у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод — без обґрунтованих причин.

Ідеться про монополію щодо виробництва патоки та кукурудзняного крохмалю. АМКУ зазначив, що група компаній мала ринкову владу: вона встановлювала свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувала «непрозору та безсистемну цінову політику». Єдиними конкурентами групи протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками.