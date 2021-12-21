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Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen, почти на 300 миллионов гривен

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 миллиона гривен — за злоупотребление монопольным положением.

Об этом АМКУ сообщил во вторник, 21 декабря.

Речь идет о компаниях:

  • «ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА» – штраф 210 185 150 грн;
  • «ДНЕПРОВСКИЙ УПК» — 47 458 400 грн;
  • «ИНТЕРКОРН» — 25 980 950 грн.

Антимонопольный комитет объясняет, что все они связаны между собой через конечного бенефициарного собственника Алексея Петровича Порошенко (старший сын Петра Порошенко). Нарушения заключались в:

  • необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018, февраля-марта 2019 и в октябре 2020;
  • в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям — без обоснованных причин.

АМКУ отметил, что группа компаний имела рыночную власть: она устанавливала свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживала «непрозрачную и бессистемную ценовую политику». Единственными конкурентами группы в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями.