Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen, почти на 300 миллионов гривен

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 миллиона гривен — за злоупотребление монопольным положением.
Об этом АМКУ сообщил во вторник, 21 декабря.
Речь идет о компаниях:
- «ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА» – штраф 210 185 150 грн;
- «ДНЕПРОВСКИЙ УПК» — 47 458 400 грн;
- «ИНТЕРКОРН» — 25 980 950 грн.
Антимонопольный комитет объясняет, что все они связаны между собой через конечного бенефициарного собственника – Алексея Петровича Порошенко (старший сын Петра Порошенко). Нарушения заключались в:
- необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018, февраля-марта 2019 и в октябре 2020;
- в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям — без обоснованных причин.
АМКУ отметил, что группа компаний имела рыночную власть: она устанавливала свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживала «непрозрачную и бессистемную ценовую политику». Единственными конкурентами группы в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями.
- Российская компания «Рот Фронт» (Rot Front) через суд Европейского Союза пытается запретить украинской корпорации Roshen использовать в ЕС этикетку конфет «Ромашка».
- В ноябре прошлого года сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко переписал часть управляющей компании Roshen на своего сына Алексея.