У Києві наступного тижня почнуть вмикати сирени — це навчання на випадок вторгнення військ Росії

У Києві наступного тижня почнуть вмикати сирени оповіщення населення.
Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.
«У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен», — сказано в повідомленні КМДА.
Про дати і час включення сирен влада міста пізніше повідомить на сайті або в соцмережах.
Раніше заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко розповів «Бабелю», що влада міста готується до можливого вторгнення військ Росії, бомбардування або ракетного обстрілу.
Заплановано навчання зі звуковими сиренами, розʼяснювальна робота з населенням і тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену. Також проводиться перевірка бомбосховищ і кампанія з рекрутингу в територіальну оборону.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.