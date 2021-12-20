Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена

Міністр закордонних справ України 2012—2014 років Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу у справі про вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер» Сергія Старицького.

Про це у Facebook 20 грудня повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

«Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства, і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя. І так, скоро буде два роки, як тривають судові розгляди», — зазначила Старицька.

За її словами, апеляцію на це рішення ні у потерпілих (родини Старицького), ні у прокурора не прийняли.

На початку грудня адвокат Кожари Денис Ломанов повідомляв, що його підзахисному зменшили розмір застави з 7 до понад 2 мільйонів 700 тисяч гривень.