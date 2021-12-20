Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог. Его подозревают в убийстве бизнесмена

Министр иностранных дел Украины 2012—2014 годов Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог по делу об убийстве бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого.

Об этом в Facebook 20 декабря сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

«Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их предостаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства», — отметила Старицкая.

По ее словам, апелляцию на это решение ни у потерпевших (семья Старицкого), ни у прокурора не приняли.

В начале декабря адвокат Кожары Денис Ломанов сообщал, что его подзащитному уменьшили размер залога с 7 до 2 миллионов 700 тысяч гривен.