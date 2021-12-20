Всесвітній економічний форум перенесли через «Омікрон»

Через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон» Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі перенесли.

Про це повідомляється еа сайті форуму.

«Здоровʼя та безпека всіх, хто бере участь у зустрічах, — гостей форуму, працівників та обслуговуючого персоналу, завжди були пріоритетом», — заявили організатори.

Захід мали проводити з 17 до 21 січня 2022 року. Тепер його запланували на початок літа 2022 року. Замість форуму у січні відбудеться серія онлайн-сесій State of the World.