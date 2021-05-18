Всесвітній економічний форум знову перенесли — і знову через коронавірус

Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, які повинні були пройти у Сінгапурі 17 — 20 серпня, знову скасували через ситуацію у світі із коронавірусом.

Про це йдеться у заяві на сайті форуму.

«На жаль, обставини, що розгортаються у різних географічних регіонах, невизначені перспективи у сфері подорожей, різні швидкості розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових штамів у сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства з усього світу у тому масштабі, який був запланований», — зазначили організатори.