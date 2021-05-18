Всемирный экономический форум снова перенесли — и снова из-за коронавируса

Ежегодные сборы Всемирного экономического форума, которые должны были пройти в Сингапуре 17 — 20 августа, снова отменили из-за ситуации в мире с коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении на сайте форума.

«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», — отметили организаторы.