Всемирный экономический форум снова перенесли — и снова из-за коронавируса

Ежегодные сборы Всемирного экономического форума, которые должны были пройти в Сингапуре 17 — 20 августа, снова отменили из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Об этом говорится в заявлении на сайте форума.
«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», — отметили организаторы.
С начала пандемии даты форума уже дважды меняли: он должен был состояться в январе 2021 года, потом его перенесли на май, потом — на лето; а вместо традиционной локации в Давосе (Швейцария) форум должны были проводить в Сингапуре. В итоге следующие ежегодные сборы форума решили провести в первой половине 2022 года. Его дата и место будут определены летом.
- В 2020 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе состоялся прямо перед началом пандемии — 21-24 января.