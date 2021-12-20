Всемирный экономический форум перенесли из-за «Омикрона»

Из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон» Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе перенесли.
Об этом сообщается на сайте форума.
«Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах — гостей форума, сотрудников и обслуживающего персонала — всегда были приоритетом», — заявили организаторы.
Мероприятие должны были проводить с 17 по 21 января 2022 года. Теперь же его запланировали на начало лета 2022 года. Вместо форума в январе состоится серия онлайн-сессий State of the World.
- Всемирный экономический форум из-за коронавируса переносили и летом 2021 года. Тогда он должен был пройти в Сингапуре. В январе 2020 года форум прошел прямо перед началом пандемии.