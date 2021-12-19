За добу в Україні виявили 3,6 тисячі нових випадків коронавірусу, вакцинувалися — понад 60 тисяч жителів

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 3 602 нових випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Серед захворілих — 390 дітей та 49 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 129 осіб, від ускладнень померли 176 хворих. Здолати недугу вдалося 6 866 пацієнтам.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 608 151 особа. Коронавірус забрав життя 93 105 жителів країни, одужали 3 331 865 пацієнтів.
Також протягом минулої доби 62 686 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані — 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу — 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини.
- Напередодні в Україні пі перший випадок зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року. На думку Данілова, щоб уникнути нового спалаху, в Україні потрібно впроваджувати бустерну вакцинацію і починати з літніх людей.