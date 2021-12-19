За сутки в Украине выявили 3,6 тысячи новых случаев коронавируса, вакцинировались — более 60 тысяч жителей

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 602 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших – 390 детей и 49 медработников. В больницы госпитализировали 2 129 человек, от осложнений скончались 176 больных. Преодолеть недуг удалось 6 866 пациентам.

За все время пандемии в Украине заболели 3 608 151 человек. Коронавирус унес жизни 93 105 жителей страны, выздоровели 3 331 865 пациентов.

Также за прошедшие сутки 62 686 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы — 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886, получили дополнительную дозу – 92 человека.