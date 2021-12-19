CNN: Україна просить США надати їй зенітно-ракетні комплекси Patriot

Україна просить Сполучені Штати Америки надати їй зенітно-ракетні комплекси Patriot на фоні напруженості на кордоні з Росією.

Про це пише CNN.

Зазначається, що це прохання є частиною потреб України у військовій допомозі, яку зараз розглядає адміністрація Джо Байдена. «Адміністрація Байдена все ще роздумує, чи поставити більше озброєнь та техніки українцям, після того, як вже були надані останніми двома місяцями протитанкові ракетні комплекси Javelin та центри командування запусками, патрульні катери класу Island, аптечки першої медичної допомоги, захищені радіостанції, електронне, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини, а також малокаліберна зброя та набої. Українці також наполягають на поставках систем протиповітряної оборони — як-от Patriot зі США, як стверджують джерела, знайомі з їхніми запитами», — повідомляє CNN.

Видання також зазначає, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван «передав стурбованість США, що такі поставки можуть бути сприйняті Росією як дуже провокативні в час, коли Штати, Європа та НАТО намагаються переконати Москву в необхідності деескалації». «І все ж Білий дім не виключає нічого цілковито — окрім хіба що можливості розміщення військ США на території України», — пише видання.

MIM-104 (Patriot) — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Комплекс складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. Основним завданням комплексу є протиповітряний захист з можливістю перехоплювати балістичні ракети. Вартість однієї батареї ЗРК Patriot стартує від $170 млн.