КМІС: Половина українців планують боротися з Росією у разі вторгнення, третина — готові взяти до рук зброю

Половина українців готові чинити опір Росії у разі вторгнення. Третина планують взяти до рук зброю. Про це йдеться в опитуванні КМІС за 3—11 грудня 2021 року.

В українців запитали, якими будуть їхні дії у разі вторгнення російських військ до їхнього населеного пункту. 50,2% зазначили, що чинитимуть опір: 33,3% готові взяти до рук зброю, а 21,7% — виходити на демонстрації, акції протесту, страйки та бойкоти.

Водночас 14,8% планують виїхати до більш безпечного регіону України, 9,3% — за кордон, а 18,6% респондентів готові залишитися.