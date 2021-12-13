Україна посилила охорону критичної інфраструктури та кордону. ППО в цілодобовій бойовій готовності

Українська сторона посилила захист потенційних місць прориву кордону, охорону мостів, електростанцій та інших обʼєктів важливої інфраструктури, а також їхнє прикриття з повітря, привела до цілодобового бойового чергування систему протиповітряної оборони.

У відомстві зазначили, що фіксують поступове перекидання до кордону України російських підрозділів, озброєння та техніки. Також після інциденту з кораблем ВМС України «Донбас» Росія продовжує перекривати близько 70% акваторії Азовського моря.

У Міноборони переконують, що українська армія готова захистити країну та дати бій росіянам, а військово-політичне керівництво України вчасно отримує розвідувальні дані, зокрема від західних партнерів.

«Інформація спочатку з’являється у розвідки та військово-політичного керівництва України й лише потім може потрапляти у ЗМІ, а не навпаки, як це іноді здається. Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, набула бойового досвіду. Сотні тисяч українців є учасниками бойових дій. Керівні посади у Збройних силах обіймають командири, які пройшли війну. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій», — йдеться в повідомленні Міноборони.