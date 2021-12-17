КМИС: Половина украинцев планируют бороться с Россией в случае вторжения, треть готовы взять в руки оружие

Половина украинцев готовы сопротивляться России в случае вторжения. Треть планируют взять в руки оружие. Об этом говорится в опросе КМИС за 3—11 декабря 2021 года.

У украинцев спросили, какими будут их действия в случае вторжения российских войск в их населенный пункт. 50,2% отметили, что будут сопротивляться: 33,3% готовы взять в руки оружие, а 21,7% — выходить на демонстрации, акции протеста, забастовки и бойкоты.

В то же время 14,8% планируют выехать в более безопасный регион Украины, 9,3% — за границу, а 18,6% опрошенных готовы остаться.