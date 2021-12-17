Зеленський підписав закон про створення в Україні Служби військових капеланів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства.

Про це повідомили 17 грудня в Офісі глави держави.

«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», — сказав Зеленський після підписання документа.

Ухвалений документ визначає принципи Служби військових капеланів, чим вона займатиметься, структуру, чисельність та порядок підпорядкування. Також закон закріплює статус капеланів як військовослужбовців і визначає їхні обовʼязки та соцгарантії.

Капелани не отримують зброї та боєприпасів, не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань, а відповідають у військах за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Також законом передбачається створення Міжконфесійних рад з військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.

Капеланом може стати громадянин України з вищою богословською освітою, а також священнослужитель зареєстрованої церкви або релігійної організації з мандатом від церкви на капеланську діяльність.