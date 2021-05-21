В Україні хочуть створити Службу військових капеланів як окрему структуру в ЗСУ. Рада схвалила закон

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 4626 про Службу військового капеланства, який створює відповідну службу як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань ЗСУ.

За проголосували 299 нардепів.

Документ визначає структуру Служби, її підпорядкування і загальну чисельність.

Згідно з документом, Служба підпорядковується безпосередньо командуванню військової частини, а її чисельність не може бути менше за 0,2% від чисельності відповідного військового формування. Капелани є військовослужбовцями і мають відповідні соцгарантії. Вони не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути притягнуті до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань. Закон визначає, що капелани у військах відповідають тільки за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Закон вводить поняття духовно-релігійні потреби, задоволення духовно-релігійних потреб, пастирська опіка і консультування командування з духовно-релігійних питань.

Проєкт передбачає створення дорадчих органів Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.

У проєкті зазначено, що капеланом може стати громадянин України з вищою богословською освітою, а також священнослужитель зареєстрованої церкви або релігійної організації з мандатом від церкви на капеланську діяльність.