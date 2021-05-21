В Украине хотят создать Службу военных капелланов как отдельную структуру в ВСУ. Рада одобрила закон

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4626 о Службе военного капелланства, который создает соответствующую службу как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований ВСУ.

За проголосовали 299 нардепов.

Документ определяет структуру Службы, ее подчиненность и общую численность.

Согласно документу, Служба подчиняется непосредственно командованию воинской части, а ее численность не может быть меньше 0,2% от численности соответствующего военного формирования. Капелланы являются военнослужащими и имеют соответствующие соцгарантии. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований. Закон определяет, что капелланы в войсках отвечают только за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.

Закон вводит понятия духовно-религиозные потребности, удовлетворение духовно-религиозных потребностей, пастырская опека и консультирование командования по духовно-религиозным вопросам.

Проект предусматривает создание совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.

В проекте указано, что капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.