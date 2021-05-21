В Украине хотят создать Службу военных капелланов как отдельную структуру в ВСУ. Рада одобрила закон

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4626 о Службе военного капелланства, который создает соответствующую службу как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований ВСУ.
За проголосовали 299 нардепов.
Документ определяет структуру Службы, ее подчиненность и общую численность.
Согласно документу, Служба подчиняется непосредственно командованию воинской части, а ее численность не может быть меньше 0,2% от численности соответствующего военного формирования. Капелланы являются военнослужащими и имеют соответствующие соцгарантии. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований. Закон определяет, что капелланы в войсках отвечают только за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.
Закон вводит понятия духовно-религиозные потребности, удовлетворение духовно-религиозных потребностей, пастырская опека и консультирование командования по духовно-религиозным вопросам.
Проект предусматривает создание совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.
В проекте указано, что капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.
- В 2018 году в Минобороны заявили о дефиците военных капелланов. Служба капелланов в Вооруженных силах была недоукомплектована почти на 40%.
- Через год в МВД заявили, что в Нацполиции, Государственной погранслужбе, Вооруженных силах и других военных формированиях появятся свои капелланские службы.