Зеленский подписал закон о создании в Украине Службы военных капелланов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Службе военного капелланства.

Об этом сообщили 17 декабря в Офисе главы государства.

«Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных», — сказал Зеленский после подписания документа.

Принятый документ определяет принципы службы военных капелланов, чем она будет заниматься, структуру, численность и порядок подчинения. Закон также закрепляет статус капелланов как военнослужащих и определяет их обязанности и соцгарантии.

Капелланы не получают оружие и боеприпасы, не могут быть вовлечены в дежурства, наряды, проведение служебных расследований, а отвечают в войсках за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.

Также законом предусматривается создание Межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательным органам при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.

Капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.