В Украине создадут Службу военных капелланов как отдельную структуру в войсках. Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4626 о Службе военного капелланства (СВК), который создает соответствующую службу как самостоятельное структурное подразделение в составе формирований Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

«За» проголосовали 291 нардеп.

Принятый документ определяет принципы СВК, спектр ее деятельности, структуру, численность и порядок подчинения. Он закрепляет статус капелланов из состава службы как военнослужащих, а также определяет их обязанности.

Капелланы по закону имеют соцгарантии как и у военных. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований. Капелланы в войсках отвечают только за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.

Закон предусматривается создание Межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательных органов при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел. Также он вводит квоты конфессионального представительства (для священников от той или иной церкви) согласно потребностям военных.

Капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.