У Росії спалахнув недобудований корабель Міноборони РФ «Проворний»

У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі спалахнув споруджуваний військовий корабель «Проворний».

Про це повідомляють очевидці у соцмережах та російські ЗМІ.

Як пише «Фонтанка», площа пожежі сягнула вже 800 квадратних метрів. Горять три надбудовані яруси, попередньо спалахнули брезентові тенти.

Також з’явилася інформація, що на борту корвету є газові балони, а сам він був змазаний лаком, олією та смолами, що ускладнює гасіння вогню.

За даними Интерфаксу, який посилається на міську станцію швидкої допомоги, унаслідок пожежі постраждали троє людей, двох із них госпіталізували, третьому медичну допомогу надали на місці.

Зазначимо, зводити корвет почали у 2013 році, передавати на баланс флоту його планували у 2022 році.