В России вспыхнул недостроенный корабль Минобороны РФ «Проворный»

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе вспыхнул строящийся военный корабль «Проворный».

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и российские СМИ.

Как пишет «Фонтанка», площадь пожара достигла уже 800 квадратных метров. Горят три надстроенных яруса, предварительно вспыхнули брезентовые тенты.

Также появилась информация, что на борту корвета есть газовые баллоны, а сам он был смазан лаком, маслом и смолами, что затрудняет тушение огня.

По данным Интерфакса, ссылающегося на городскую станцию скорой помощи, в результате пожара пострадали три человека, двое из них госпитализированы, третьему медицинскую помощь оказали на месте.

Строить корвет начали в 2013 году, передавать на баланс флота его планировали в 2022 году.