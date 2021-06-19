В Москве загорелся склад пиротехники — прогремело более 100 взрывов

В Москве на Лужнецкой набережной горит склад с пиротехникой. По предварительным данным, пожар мог произойти на складе при оптово-розничном магазине пиротехнических изделий, расположенном в этом районе.
На ЧП выехало большое количество пожарных машин, сообщает РБК.
Главное управление МЧС России по Москве подтвердило информацию о пожаре. Уровень сложности пожара повысили со второго до третьего.
Огонь перекинулся на соседнее здание, площадь пожара сперва составляла 150 кв. м, а потом увеличилась до 500 кв. м. Экстренные службы говорят, что прогремело более 100 взрывов.
Авиация также приступила к тушению пожара на складе пиротехники в Москве.
- В начале июня в Сербии взорвался склад боеприпасов оружейной фабрики «Слобода Чачак», которая производит артиллерийские и танковые снаряды.
- До этого в Иране вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это произошло через несколько часов после возгорания военно-морского корабля Ирана «Харг» в Оманском заливе.