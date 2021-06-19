У Москві загорівся склад піротехніки — прогриміло понад 100 вибухів

У Москві на Лужнецькій набережній горить склад з піротехнікою. За попередніми даними, пожежа могла статися на складі при оптово-роздрібному магазині піротехнічних виробів, розташованому в цьому районі.
На місце події виїхала велика кількість пожежних машин, повідомляє РБК.
Головне управління МНС Росії у Москві підтвердило інформацію про пожежу. Рівень складності пожежі підвищили з другого до третього.
Вогонь перекинувся на сусідню будівлю, площа пожежі спершу становила 150 кв. м, а потім збільшилася до 500 кв. м. Екстрені служби кажуть, що прогриміло понад 100 вибухів.
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