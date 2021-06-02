В Оманській затоці загорівся найбільший корабель ВМС Ірану

В Оманській затоці при незʼясованих обставинах загорілося найбільше судно Військово-морських сил Ірану Kharg («Харг»).
Про це повідомляють AP і Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.
Пожежа спалахнула близько 02:00 ночі, коли корабель перебував поблизу порту Джаск. Держагентство IRNA заявило, що «операція з порятунку Kharg провалилася», не пояснивши, що це означає. Ймовірно корабель потонув або повністю вигорів.
Весь екіпаж при цьому благополучно евакуювався на берег. Про постраждалих не повідомляється.
- Державне телебачення Ірану називає корабель «навчальним». Його побудували у Великій Британії і спустили на воду в 1977 році. У ВМС Ірану корабель поступив в 1984 році.
- У серпні 2020 року Іран випадково затопив макет авіаносця США, який створював для навчань.
- У травні 2020 року іранський есмінець помилково розстріляв інший військовий іранський корабель, у результаті чого загинули 19 моряків.