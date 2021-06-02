В Оманській затоці загорівся найбільший корабель ВМС Ірану

В Оманській затоці при незʼясованих обставинах загорілося найбільше судно Військово-морських сил Ірану Kharg («Харг»).

Про це повідомляють AP і Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Пожежа спалахнула близько 02:00 ночі, коли корабель перебував поблизу порту Джаск. Держагентство IRNA заявило, що «операція з порятунку Kharg провалилася», не пояснивши, що це означає. Ймовірно корабель потонув або повністю вигорів.

Весь екіпаж при цьому благополучно евакуювався на берег. Про постраждалих не повідомляється.