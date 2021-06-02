В Оманском заливе загорелся крупнейший корабль ВМС Ирана

В Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах загорелось самое крупное судно Военно-морских сил Ирана Kharg («Харг»).

Об этом сообщают AP и Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Пожар вспыхнул около 02:00 ночи, когда корабль находился вблизи порта Джаск. Госагентство IRNA заявило, что «операция по спасению Kharg провалилась», не объяснив, что это значит. Вероятно корабль утонул или полностью выгорел.

Весь экипаж при этом благополучно эвакуировался на берег. О пострадавших не сообщается.