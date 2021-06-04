У Сербії на збройовій фабриці вибухнув склад з боєприпасами

У Сербії на околиці міста Чачак вибухнув склад боєприпасів збройової фабрики «Слобода Чачак», яка виробляє артилерійські і танкові снаряди.

Як повідомляє сербський портал Vecernje Novosti, 4 червня приблизно о 01.30 на складі спалахнула пожежа, після чого почалися вибухи.

У момент початку пожежі на фабриці знаходилися 60 робітників. Усі вони вчасно сховалися в бетонному бомбосховищі — ніхто з них не постраждав. Повідомлень про постраждалих серед населення також немає.

Влада евакуювала мешканців прилеглих до складу районів, а в самому місті чергує велика кількість пожежних, саперів і медиків. Серйозних руйнувань у Чачаку немає. Незначно постраждали тільки кілька районів — там у житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Станом на 08:30 ранку пожежа на складі триває. Практично всі боєприпаси знищені, але поодинокі вибухи ще є.