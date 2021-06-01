Вибухи в Балаклії: колишній майор ЗСУ постане перед судом за халатне ставлення до служби

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти колишнього командира, майора Збройних сил за недбале ставлення до служби, що призвело до вибухів у військовій частині в Балаклії (Харківська область) на майданчику для утилізації боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, бездіяльність командир загону призвела до загибелі трьох військовослужбовців та поранення ще чотирьох 15 листопада 2019 року.

Встановлено, що командир, всупереч вимогам статутів і наказів, знаходився в адміністративній будівлі під час утилізації боєприпасів, хоча повинен був контролювати процес.

Він не забезпечив належним чином особовий склад спецтранспортом для дистанційної транспортування боєприпасів і захистом, не пояснив дохідливо правила поводження з боєприпасами зенітно-ракетних комплексів «Куб», а також не перевірив навички особового складу.

Тепер за ч. 3 ст. 425 КК йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.