Взрывы в Балаклее: бывший майор ВСУ предстанет перед судом за халатное отношение к службе

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира, майора Вооруженных сил за халатное отношение к службе, что привело к взрывам в воинской части в Балаклее (Харьковская область) на площадке для утилизации боеприпасов.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По версии следствия, бездействие командир отряда привело к гибели трех военнослужащих и ранению еще четырех 15 ноября 2019 года.
Установлено, что командир, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в административном здании во время утилизации боеприпасов, хотя должен был контролировать процесс.
Он не обеспечил должным образом личный состав спецтранспортом для дистанционной транспортировки боеприпасов и защитой, не объяснил доходчиво правила обращения с боеприпасами зенитно-ракетных комплексов «Куб», а также не проверил навыки личного состава.
Теперь по ч. 3 ст. 425 УК ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
- 15 ноября 2019 года в Балаклее на площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. Они наблюдались на территории 65-го арсенала Министерства обороны, который уже взрывался в 2017 году. В Генштабе тогда говорили, что причиной трагедии стало возгорание двигателя ракеты «Куб».
- Госбюро изначально начало расследовать халатное отношение.