В Сербии на оружейной фабрике взорвался склад с боеприпасами

В Сербии на окраине города Чачак взорвался склад боеприпасов оружейной фабрики «Слобода Чачак», которая производит артиллерийские и танковые снаряды.

Как сообщает сербский портал Vecernje Novosti, 4 июня в примерно 01:30 на складе начался пожар, после чего последовали взрывы.

В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих. Все они вовремя спрятались в бетонном бомбоубежище — никто из них не пострадал. Сообщений о пострадавших среди населения также нет.

Власти эвакуировали жителей прилегающих к складу районов, а в самом городе дежурит большое количество пожарных, саперов и медиков. Серьезных разрушений в Чачаке нет. Незначительно пострадали только несколько районов — там в жилых зданиях взрывной волной выбило окна.

По состоянию на 08:30 утра, пожар на складе продолжается. Практически все боеприпасы уничтожены, но отдельные взрывы еще слышны.