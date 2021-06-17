У берегов Шри-Ланки затонуло сгоревшее судно с химикатами, которое вызвало экологическую катастрофу

Грузовое судно X-Press Pearl, которое горело почти две недели, затонуло сегодня, 17 июня, у берегов Шри-Ланки. На дно с каркасом корабля ушло 25 тонн азотной кислоты и других химикатов.

Об этом сообщает Associated Press.

Разлив сотни тонн нефти уже вызвал экологическую катастрофу и нанес серьезный ущерб территориальным водам и пляжам страны. Теперь же специалисты опасаются еще больших последствий.

В Управлении по защите морской среды Шри-Ланки сообщили, что сейчас доставать корабль с глубины в 21 метр небезопасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.

Как пишет The Washington Post, большая часть опасного груза была уничтожена огнем при пожаре, но мусор и остатки токсичных отходов начали распространяться за морские пределы острова. Гранулы пластикового сырья почти добрались до берегов Индонезии. Тем временем, пляжи Шри-Ланки усыпаны мертвой рыбой с этими гранулами в жабрах.

Местные службы и волонтеры по сей день чистят берег от нефти. Анализ специалистов показывает серьезный ущерб окружающей среде. На восстановление могут уйти годы.

«То, что здесь произошло, очень близко к ядерной катастрофе. Это проблема не только Шри-Ланки. В ближайшие недели это станет региональной проблемой», — заявил координатор организации по охране морской среды Pearl Protectors.