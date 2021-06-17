У берегов Шри-Ланки затонуло сгоревшее судно с химикатами, которое вызвало экологическую катастрофу

Грузовое судно X-Press Pearl, которое горело почти две недели, затонуло сегодня, 17 июня, у берегов Шри-Ланки. На дно с каркасом корабля ушло 25 тонн азотной кислоты и других химикатов.
Об этом сообщает Associated Press.
Разлив сотни тонн нефти уже вызвал экологическую катастрофу и нанес серьезный ущерб территориальным водам и пляжам страны. Теперь же специалисты опасаются еще больших последствий.
В Управлении по защите морской среды Шри-Ланки сообщили, что сейчас доставать корабль с глубины в 21 метр небезопасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.
Как пишет The Washington Post, большая часть опасного груза была уничтожена огнем при пожаре, но мусор и остатки токсичных отходов начали распространяться за морские пределы острова. Гранулы пластикового сырья почти добрались до берегов Индонезии. Тем временем, пляжи Шри-Ланки усыпаны мертвой рыбой с этими гранулами в жабрах.
Местные службы и волонтеры по сей день чистят берег от нефти. Анализ специалистов показывает серьезный ущерб окружающей среде. На восстановление могут уйти годы.
«То, что здесь произошло, очень близко к ядерной катастрофе. Это проблема не только Шри-Ланки. В ближайшие недели это станет региональной проблемой», — заявил координатор организации по охране морской среды Pearl Protectors.
- 20 мая на грузовом судне X-Press Pearl с химикатами на борту, которое зарегистрировано в Сингапуре, произошел пожар. 25 членов экипажа эвакуировали, а само судно тушили почти две недели. Из топливных баков в море попали сотни тонн нефти и азотной кислоты из контейнеров. Остатки токсичных отходов вынесло на пляжи Шри-Ланки.
- Власти полагают, что пожар вызван утечкой азотной кислоты, о чем экипаж знал еще 11 мая.
- 12 июня Шри-Ланка потребовала $40 млн за экологическую катастрофу у оператора корабля, но отметила, что сумма ущерба может увеличиться.