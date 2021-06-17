Біля берегів Шрі-Ланки затонуло згоріле судно з хімікатами, яке спричинило екологічну катастрофу

Вантажне судно X-Press Pearl, яке горіло майже два тижні, затонуло сьогодні, 17 червня, біля берегів Шрі-Ланки. На дно з каркасом корабля пішло 25 тонн азотної кислоти та інших хімікатів.

Про це повідомляє Associated Press.

Розлив сотні тонн нафти вже викликав екологічну катастрофу і завдав серйозної шкоди територіальним водам і пляжам країни. Тепер же фахівці побоюються ще більших наслідків.

В Управлінні захисту морського середовища Шрі-Ланки повідомили, що зараз діставати корабель з глибини у 21 метр небезпечно через неспокійне море і сезон мусонів, який завершиться тільки у вересні.

Як пише The Washington Post, велика частина небезпечного вантажу була знищена вогнем під час пожежі, але сміття і залишки токсичних відходів почали поширюватися за морські межі острова. Гранули пластикової сировини майже добралися до берегів Індонезії. Тим часом, пляжі Шрі-Ланки усипані мертвою рибою з цими гранулами у зябрах.

Місцеві служби та волонтери донині чистять берег від нафти. Аналіз фахівців показує серйозну шкоду навколишньому середовищу. На відновлення можуть піти роки.

«Те, що тут сталося, дуже близько до ядерної катастрофи. Це проблема не тільки Шрі-Ланки. У найближчі тижні це стане регіональною проблемою», — заявив координатор організації з охорони морського середовища Pearl Protectors.