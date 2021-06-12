Шрі-Ланка вимагає $40 млн за екологічну катастрофу через згоріле судно

Влада Шрі-Ланки вимагає $40 мільйонів компенсації від оператора судна X-Press Pearl, яке спровокувало екологічну катастрофу.
Про це пише Associated Press.
Генеральний прокурор Шрі-Ланки направив документи юристам, які представляють інтереси компанії X-Press Feeders. При цьому, роботи з оцінки збитків ще тривають. Поки вказана сума розрахована на покриття витрат за рятувальні роботи.
Сума компенсації ймовірно збільшиться після точної оцінки збитку від розлиття нафти у море.
- 20 травня на вантажному судні X-Press Pearl з хімікатами на борту, яке зареєстроване в Сінгапурі, сталася пожежа. 25 членів екіпажу евакуювали, а саме судно гасили майже два тижні. З паливних баків в море потрапили сотні тонн нафти і азотної кислоти з контейнерів. Залишки токсичних відходів винесло на пляжі Шрі-Ланки.
- Влада вважає, що пожежа спричинена витоком азотної кислоти, про що екіпаж знав ще 11 травня.