Шри-Ланка потребовала $40 млн за экологическую катастрофу из-за сгоревшего судна

Власти Шри-Ланки потребовали $40 миллионов компенсации от оператора судна X-Press Pearl, которое спровоцировало экологическую катастрофу.

Об этом пишет Associated Press.

Генеральный прокурор Шри-Ланки направил документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders. При этом, работы по оценке ущерба еще продолжаются. Пока запрошенная сумма рассчитана на покрытие затрат за спасательные работы.

Сумма компенсации вероятно увеличится после точной оценки ущерба от разлития нефти в море.