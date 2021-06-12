Шри-Ланка потребовала $40 млн за экологическую катастрофу из-за сгоревшего судна

Власти Шри-Ланки потребовали $40 миллионов компенсации от оператора судна X-Press Pearl, которое спровоцировало экологическую катастрофу.
Об этом пишет Associated Press.
Генеральный прокурор Шри-Ланки направил документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders. При этом, работы по оценке ущерба еще продолжаются. Пока запрошенная сумма рассчитана на покрытие затрат за спасательные работы.
Сумма компенсации вероятно увеличится после точной оценки ущерба от разлития нефти в море.
- 20 мая на грузовом судне X-Press Pearl с химикатами на борту, которое зарегистрировано в Сингапуре, произошел пожар. 25 членов экипажа эвакуировали, а само судно тушили почти две недели. Из топливных баков в море попали сотни тонн нефти и азотной кислоты из контейнеров. Остатки токсичных отходов вынесло на пляжи Шри-Ланки.
- Власти полагают, что пожар вызван утечкой азотной кислоты, о чем экипаж знал еще 11 мая.