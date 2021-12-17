Українці вже можуть оформлювати грошову компенсацію за «пакунок малюка» через «єМалятко»

Українці відтепер можуть подавати заяву на отримання компенсації замість «пакунка малюка», який видають у пологовому будинку, через розділ «єМалятко» на порталі «Дія».

Для цього батьки мають:

заповнити онлайн-заяву;

відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у відділенні ПриватБанку.

Кошти зарахують тільки на цей рахунок. За них можна буде придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах (ось список). У грудні 2021 року сума компенсації становить 6 300 гривень.

Раніше для подання заяви потрібно були йти до органів з питань соціального захисту населення за місцем проживання.