Українці вже можуть оформлювати грошову компенсацію за «пакунок малюка» через «єМалятко»

Українці відтепер можуть подавати заяву на отримання компенсації замість «пакунка малюка», який видають у пологовому будинку, через розділ «єМалятко» на порталі «Дія».
Для цього батьки мають:
- заповнити онлайн-заяву;
- відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у відділенні ПриватБанку.
Кошти зарахують тільки на цей рахунок. За них можна буде придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах (ось список). У грудні 2021 року сума компенсації становить 6 300 гривень.
Раніше для подання заяви потрібно були йти до органів з питань соціального захисту населення за місцем проживання.
«єМалятко» — це 10 послуг за однією заявою, потрібних для немовляти. Основною та обов'язковою послугою є оформлення свідоцтва про народження, яке доставить кур'єр. Додатково можна отримати ідентифікаційний код для дитини, задекларувати місце її проживання, виплату допомоги при народженні тощо.
- «Бебі-бокс» при народженні дитини почали видавати з 1 вересня 2018 року. До нього входять 25 необхідних речей для новонароджених. 29 липня 2020 року Кабмін вирішив видавати батькам грошові виплати замість «бебі-боксів».