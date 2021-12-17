Украинцы уже могут оформлять денежную компенсацию за «бэби-бокс» через «єМалятко»

Украинцы отныне могут подавать заявление на получение компенсации вместо «пакета малыша», который выдают в роддоме, через раздел «єМалятко» на портале «Дія».
Для этого родители должны:
- заполнить онлайн-заявление;
- открыть специальный счет «Пакунок малюка» в отделении ПриватБанка.
Деньги будут зачислены только на этот счет. За них можно будет приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах (вот список). В декабре 2021 года сумма компенсации составляет 6 300 гривен.
Раньше для подачи заявления нужно было идти в органы по вопросам социальной защиты населения по месту жительства.
«єМалятко» — это 10 услуг по одному заявлению, которые необходимы для младенца. Основной и обязательной услугой является оформление свидетельства рождения, которое доставит курьер. Дополнительно можно получить идентификационный код для ребенка, задекларировать место его проживания, выплату пособия при рождении и так далее.
- «Бэби-бокс» при рождении ребенка начали выдавать с 1 сентября 2018 года. В него входят 25 необходимых вещей для новорожденных. 29 июля 2020 года Кабмин решил выдавать родителям денежные выплаты вместо «бэби-боксов».