Украинцы уже могут оформлять денежную компенсацию за «бэби-бокс» через «єМалятко»

Украинцы отныне могут подавать заявление на получение компенсации вместо «пакета малыша», который выдают в роддоме, через раздел «єМалятко» на портале «Дія».

Для этого родители должны:

заполнить онлайн-заявление;

открыть специальный счет «Пакунок малюка» в отделении ПриватБанка.

Деньги будут зачислены только на этот счет. За них можно будет приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах (вот список). В декабре 2021 года сумма компенсации составляет 6 300 гривен.

Раньше для подачи заявления нужно было идти в органы по вопросам социальной защиты населения по месту жительства.