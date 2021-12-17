Зеленський збирає українських послів у Гуті. Підготовкою до цього заходу він пояснював візит на держдачу на ювілей Єрмака

Міністерство закордонних справ анонсувало конференцію українських послів за участі президента Володимира Зеленського 21—22 грудня. Її проведуть у державній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.
Про це пише пресслужба МЗС.
Саме підготовкою до цього заходу Зеленський пояснював свій візит до Гути 19—21 листопада, коли святкував ювілей голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Захід відкриє президент України Володимир Зеленський, який окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підіб’є дипломатичні підсумки 2021 року та розповість про пріоритети роботи МЗС України у 2022 році», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у конференції візьмуть участь прем’єр Денис Шмигаль, голова парламенту Руслан Стефанчук та секретар РНБО Олексій Данілов. Почесним гостем буде очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау, також по відеозв’язку виступить міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
- 24 листопада журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування для «Української правди» про ювілей глави ОП Андрія Єрмака. За його даними, Зеленський та Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції «Синьогора». Там у неділю, 21 листопада, Андрій Єрмак і святкував ювілей — 50 років. У розслідуванні йдеться, що серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, а також близький товариш олігарха Ігоря Коломойського бізнесмен Тимур Міндіч.
- Офіс президента та Андрій Єрмак заперечили всю цю інформацію. Сам Зеленський під час пресмарафону розповідав, що літав у Гуту саме для того, щоб підготувати державну резиденцію до конференції послів.