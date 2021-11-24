Ювілей глави ОП Єрмака святкували у державній резиденції, а гостей туди доставили гелікоптери ДСНС — ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 21 листопада святкував своє 50-річчя. Імовірно, торжество пройшло у державній резиденції у селищі Гута в Карпатах, а 14 гостей туди доставили гелікоптер ДСНС та гелікоптер МІ-8, який належить до ЗСУ або Нацгвардії.

Про це йдеться у розслідуванні Михайла Ткача для «Української правди».

За інформацією джерел «УП», у політичних колах президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції Синьогора. Там у неділю, 21 листопада, Андрій Єрмак святкуав ювілей — 50 років.

Утім Володимир Зеленський не летів туди президентським бортом. За даними «УП» 19 листопада до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва.

Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту невідомо.