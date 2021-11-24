Юбилей главы ОП Ермака праздновали в государственной резиденции, а гостей туда доставили вертолеты ГСЧС — СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 ноября праздновал свое 50-летие. Вероятно, торжество прошло в государственной резиденции в поселке Гута в Карпатах, а 14 гостей туда доставили вертолет ГСЧС и вертолет МИ-8, принадлежащий ВСУ или Нацгвардии.

Об этом говорится в расследовании Михаила Ткача для «Украинской правды».

По информации источников «УП», в политических кругах президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Там в воскресенье, 21 ноября, Андрей Ермак праздновал юбилей — 50 лет.

Но Владимир Зеленский не летел туда президентским бортом. По данным «УП» 19 ноября в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев.

Был ли президент Зеленский или руководитель его офиса Ермак на борту неизвестно.