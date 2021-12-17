Зеленский собирает украинских послов в Гуте. Подготовкой к этому мероприятию он объяснял визит на госдачу на юбилей Ермака

Министерство иностранных дел анонсировало конференциию украинских послов с участием президента Владимира Зеленского. Ее проведут в государственной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области.

Об этом пишет пресс-служба МИД.

Именно подготовкой к этому мероприятию Зеленский объяснял свой визит в Гуту 19—21 ноября, когда свой юбилей отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мероприятие откроет президент Украины Владимир Зеленский, который очертит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы МИД Украины в 2022 году», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в конференции примут участие премьер Денис Шмыгаль, глава парламента Руслан Стефанчук и секретарь СНБО Алексей Данилов. Почетным гостем будет глава МИД Польши Збигнев Рау, также по видеосвязи выступит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.