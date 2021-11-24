Глава ОП Андрей Ермак ответил на материал о своем юбилее: никакого празднования не было, только заехал к родителям

«Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Юбилей в этом году я никак особо не отмечал, только в понедельник [22 ноября] заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник [23 ноября] выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента. Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной», — заявил Ермак.

Далее Ермак повторил позицию Офиса президента: четырехдневного празднования не было, гостей на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не привозили, в резиденции 20 ноября был президент, это он и передвигался на вертолетах (в соответствии с протоколом), туда заезжал только Алексей Чернышев, который находился в эти дни в Ровно и передвигался на автомобиле, заместителя главы Офиса Олега Татарова там не было.

Кроме того, глава ОП анонсировал, что в декабре в карпатском поселке Гута, где и расположена государственная резиденция «Синегора», соберется более сотни украинских дипломатов праздновать свой профессиональный праздник 22 декабря, для них готовится специальный форум с соответствующей программой — подготовка проходит в Гуте прямо сейчас.